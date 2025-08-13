Існує загроза взяття Росією під контроль усієї Донецької області, — Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін прокоментував загострення ситуації на ділянці фронту в зоні Добропілля та заявив, що «до контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко”.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

“Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі — всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Відсутність нормальної комунікації між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень та інше. Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли, і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути”, — написав Жорін.

На думку військового, можливими наслідками погіршення ситуації може стати не лише повне закриття Покровська, а й отримання росіянами контролю над рештою Донецької області.