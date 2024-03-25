Політика

Ісландія прийдналась до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

25 Березня 2024 19:17
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допомога, ісландія
Прапор Ісландії / Фото: Getty Images

Ісландія прийме участь у фінансуванні чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Острівна країна виділить на це близько двох мільйонів євро, повідомляє Уряд Ісландії.

Як зазначив міністр закордонних справ Ісландії Б’ярні Бенедіктсон, це внесок “не лише в захист народу України, але й у міжнародне право в ширшому контексті та у власні інтереси безпеки”.

Крім того, за його словами, зараз на розгляді ісландського парламенту перебуває документ зі стратегією довгострокової підтримки України.

Ісландія також виділить близько 503 тисячі євро на потреби українських жінок, які перебувають у лавах Сил оборони. Йдеться про уніформу, бронежилети, медичні та гігієнічні засоби.


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