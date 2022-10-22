Іран засуджує Британію, Німеччину та Францію за розслідування щодо дронів-камікадзе

Франція, Німеччина та Велика Британія підтримали проведення розслідування щодо іранських безпілотників в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

22 жовтня у суботу Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовувала безпілотники іранського походження для нападу на Україну, повідомило його міністерство закордонних справ.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані вважає, що заклик щодо розслідування був “неправдивим і безпідставним”, тому країна його засуджує та відхиляє.

“Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Вів без вагань захищатиме інтереси іранського народу”, – заявив Канаані.