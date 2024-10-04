Економіка

“Енергоатом” звільнив топменеджера, який вимагав “відкати” від постачальників товарів
4 Жовтня 2024 11:38
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Компанія “Енергоатом” ухвалила рішення про звільнення Олександра Скопича, директора з контрольно-ревізійної роботи, якого СБУ раніше затримала за підозрою у вимаганні “відкатів” від постачальників.

Про це повідомили у пресслужбі “Енергоатому”.

“Враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. голови правління АТ “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади”, – йдеться у повідомленні.

28 вересня СБУ затримала затримала директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича.

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав “відкати” від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.


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