“Енергоатом” звільнив топменеджера, який вимагав “відкати” від постачальників товарів

Компанія “Енергоатом” ухвалила рішення про звільнення Олександра Скопича, директора з контрольно-ревізійної роботи, якого СБУ раніше затримала за підозрою у вимаганні “відкатів” від постачальників.

Про це повідомили у пресслужбі “Енергоатому”.

“Враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. голови правління АТ “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади”, – йдеться у повідомленні.

28 вересня СБУ затримала затримала директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича.

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав “відкати” від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.