Кримінал

Чиновника Міноборони підозрюють у розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів
4 Жовтня 2024 10:55
корупція, міноборони
Чиновника МІноборони підозрюють у розтраті бюджетних коштів / Фото: Офіс генпрокурора

Керівника одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України підозрюють у розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів.

Про це повідомляє Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.

Внаслідок протиправних дій частина бюджетних коштів була перерахована безпідставно.

Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Чиновнику інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).


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