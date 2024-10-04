Чиновника Міноборони підозрюють у розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів

Керівника одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України підозрюють у розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів.

Про це повідомляє Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.

Внаслідок протиправних дій частина бюджетних коштів була перерахована безпідставно.

Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Чиновнику інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).