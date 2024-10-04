У Новосибірську підпалили обласне управління ФСБ

3 жовтня у російському місті Новосибірськ підпалили обласне управління ФСБ. У вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили.

Відео підпалу опублікувало ГУР МО.

“Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі”, – йдеться у дописі ГУР.