У Новосибірську підпалили обласне управління ФСБ

3 жовтня у російському місті Новосибірськ підпалили обласне управління ФСБ. У вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили.
Відео підпалу опублікувало ГУР МО.
“Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі”, – йдеться у дописі ГУР.
💥 У новосібірску спалили обласне управління фсб— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 4, 2024
✔️ 3 жовтня 2024 року у місті новосібірск на росії згоріло обласне управління фсб ― у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили.
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