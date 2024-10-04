Суспільство

У Новосибірську підпалили обласне управління ФСБ
4 Жовтня 2024 08:48
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3 жовтня у російському місті Новосибірськ підпалили обласне управління ФСБ. У вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили. 

Відео підпалу опублікувало ГУР МО.

“Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі”, – йдеться у дописі ГУР.


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