Зеленський розкритикував Верховну Раду за “вихідний”

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про скасування засідання Верховної Ради, підкресливши необхідність безперебійної роботи державних структур навіть в умовах війни.

“Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. Коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває”, – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент наголосив, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме залякувати українців, адже страх – основа його влади.

“Важливо реагувати правильно: робити все, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла – в Росію. Там повинні відчути, що таке війна,” – підсумував глава держави.