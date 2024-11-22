Політика

Зеленський розкритикував Верховну Раду за “вихідний”
22 Листопада 2024 19:25
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Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про скасування засідання Верховної Ради, підкресливши необхідність безперебійної роботи державних структур навіть в умовах війни.  

“Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. Коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває”, – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент наголосив, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме залякувати українців, адже страх – основа його влади.  

“Важливо реагувати правильно: робити все, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла – в Росію. Там повинні відчути, що таке війна,” – підсумував глава держави. 


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