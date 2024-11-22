Економіка

В Україні видали перший кредит за новими умовами “єОселі”
22 Листопада 2024 21:20
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Уряд оновив умови програми доступної іпотеки “єОселя”, зокрема для молоді віком до 26 років. Тепер перший внесок для цієї категорії знижено вдвічі – до 10% від вартості житла.  

За інформацією Міністерства економіки, перший кредит за новими умовами було видано 23-річному підприємцю, який придбав однокімнатну квартиру в Чернігові.  

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що молодь складає лише 9% від загальної кількості учасників програми. У віковій категорії до 26 років станом на листопад видано 1 115 кредитів.  

Для підвищення доступності “єОселі” уряд знизив розмір початкового внеску для молоді з 20% до 10%.  

Загалом з початку 2024 року програма надала пільгові кредити 7 968 українським родинам на суму 13,65 мільярда гривень.


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