В Україні видали перший кредит за новими умовами “єОселі”

Уряд оновив умови програми доступної іпотеки “єОселя”, зокрема для молоді віком до 26 років. Тепер перший внесок для цієї категорії знижено вдвічі – до 10% від вартості житла.

За інформацією Міністерства економіки, перший кредит за новими умовами було видано 23-річному підприємцю, який придбав однокімнатну квартиру в Чернігові.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що молодь складає лише 9% від загальної кількості учасників програми. У віковій категорії до 26 років станом на листопад видано 1 115 кредитів.

Для підвищення доступності “єОселі” уряд знизив розмір початкового внеску для молоді з 20% до 10%.

Загалом з початку 2024 року програма надала пільгові кредити 7 968 українським родинам на суму 13,65 мільярда гривень.