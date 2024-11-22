Суспільство

На Харківщині працюють над “підвищенням ефективності мобілізації”
22 Листопада 2024 21:01
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мобілізація
Засідання Ради оборони Харківської області / Фото: Харківська ОВА

На засіданні Ради оборони Харківської області обговорили питання зміцнення обороноздатності регіону та підвищення ефективності мобілізаційних заходів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.  

За словами Синєгубова, основна увага приділяється забезпеченню безпеки Харківщини та підтримці цивільного населення.  

“На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області обговорили процеси в регіоні та посилення обороноздатності Харківщини. Заслухали доповіді керівників ТЦК та Національної поліції області щодо поточної ситуації. Працюємо над підвищенням ефективності мобілізаційних заходів”, – зазначив Синєгубов.

Також на засіданні розглянули питання алгоритму логістики для забезпечення скрапленим газом для побутових потреб жителів громад Харківщини.

“У межах експериментального проекту Харківськова ОВА у співпраці з Урядом, міжнародними партнерами та місцевим бізнесом забезпечуватиме скраплений газ у балонах для 22 930 домогосподарств області”, – додав очільник ОВА.


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