Північнокорейські війська перебувають у Маріуполі та Харківській області, – CNN

Північнокорейські технічні радники прибули в окуповане Росією місто Маріуполь, повідомило CNN у п’ятницю джерело в органах безпеки України.

А представник Міноборони повідомив, що північнокорейські військові також були помічені в східній частині Харківської області.

Північнокорейські війська в Маріуполі, як і раніше, відокремлені від російських підрозділів, яким вони надають підтримку, сказало джерело. Північнокорейці живуть окремо – у своїх приміщеннях, з окремим харчуванням, музикою і фільмами.

Джерело також повідомило, що нещодавні українські ракетні удари на території Росії були спрямовані на високопоставленого північнокорейського генерала, проте поки незрозуміло, чи був убитий командир.