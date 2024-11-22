Політика

Північнокорейські війська перебувають у Маріуполі та Харківській області, – CNN
22 Листопада 2024 19:59
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війна, кндр
Військовий парад на честь 90-ї річниці армії Північної Кореї / Фото: KCNA

Північнокорейські технічні радники прибули в окуповане Росією місто Маріуполь, повідомило CNN у п’ятницю джерело в органах безпеки України.

А представник Міноборони повідомив, що північнокорейські військові також були помічені в східній частині Харківської області.

Північнокорейські війська в Маріуполі, як і раніше, відокремлені від російських підрозділів, яким вони надають підтримку, сказало джерело. Північнокорейці живуть окремо – у своїх приміщеннях, з окремим харчуванням, музикою і фільмами.

Джерело також повідомило, що нещодавні українські ракетні удари на території Росії були спрямовані на високопоставленого північнокорейського генерала, проте поки незрозуміло, чи був убитий командир.


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