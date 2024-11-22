День Святого Миколая: подаруйте дитині хобі замість гаджетів і солодощів

Зимові свята — це особливий час, коли кожна дитина чекає на диво та, звісно ж, на подарунки від дорослих. Зазвичай це солодощі та гаджети, та чому б не подарувати їй власне хобі? Такий подарунок не лише принесе радість, а й може відкрити нові таланти або ще більше підтримати вже сформовані інтереси.

Шлях №1. Дізнайтеся, що цікавить вашу дитину

Щоб подарунок був справді цінним, варто розібратися, що саме цікавить дитину. Якщо вона мріє про танці, спортивні досягнення чи малювання — подарунок, пов’язаний із цими захопленнями, стане чудовою підтримкою.

Для танців обирають спеціальне взуття, костюм або абонемент на заняття.

Любителям спорту можна придбати м’яч для волейболу, ролики чи тенісну ракетку.

Для творчості підійде набір для малювання, 3D-ручка чи уроки гри на музичному інструменті.

Важливо ненав’язливо поцікавитися захопленнями дитини, послухати про що вона розповідає найбільше. Це допоможе обрати подарунок, який не лежатиме забутим на поличці.

Шлях №2. Підтримайте дитяче захоплення

Якщо дитина вже має хобі – вважайте вам пощастило. Такий подарунок звісно може бути дорожчим, але ви точно порадуєте доньку чи сина. Дорогі та якісні подарунки мотивують дитину працювати над своїми цілями та розвиватися. Якщо донька вже кілька років катається на роликах – придбайте їй замість старої пари нові Rollerblade чи Fila в перевіреному інтернет-магазині https://roliki-extrim.com.ua/detskie-roliki/fl-dlya-kogo-dlya-devochek/. Якщо вагаєтеся – замовте кілька пар і дитина обере кращі для неї.

Маленьким музикантам можна придбати нову гітару чи піаніно, футболістам – форму для гри. Врешті, якщо у вашої дитини є захоплення, вам так чи інакше потрібно його підтримувати. То чому б не вбити одразу двох зайців – і придбати подарунок, і купити необхідну річ.

Шлях №3 Хобі точно немає (або ви його не знайшли)

Коли дитина ще не визначилася із захопленнями, можна спробувати придбати щось універсальне і не дуже дороге. Так ви можете зацікавити її.

Настільний теніс: набір із ракетками та м’ячиком — бюджетний варіант, щоб зацікавити спортом. Спробуйте грати разом.

набір із ракетками та м’ячиком — бюджетний варіант, щоб зацікавити спортом. Спробуйте грати разом. Конструктори або набори для створення: LEGO, набори для творчості (виготовлення прикрас, моделювання тощо).

LEGO, набори для творчості (виготовлення прикрас, моделювання тощо). Книги з інтерактивними елементами: вони не лише захоплюють, але й розширюють кругозір.

вони не лише захоплюють, але й розширюють кругозір. Експерименти чи наука: набори для хімічних або фізичних дослідів допоможуть проявити цікавість до науки.

Головне — це дати дитині можливість спробувати себе у різних сферах, щоб знайти своє захоплення. Наука давно з’ясувала, що започатковані в дитинстві та збережені в дорослому віці хобі мають глибокий і позитивний вплив на психіку. Захоплення сприяє емоційному комфорту, когнітивному розвитку та навіть покращує фізичне здоров’я.

Психіатри кажуть, що заняття, які приносили задоволення в дитинстві, захищають від депресії у дорослому віці. Адже саме хобі (яким би воно не було) підтримує відчуття самореалізації у складні періоди.