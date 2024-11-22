У “Резерв+” можна буде оплатити штраф від ТЦК

У мобільному застосунку “Резерв+” планують додати можливість онлайн-оплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю 24 каналу.

“Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху”, – зазначила Черногоренко.

Наразі за несвоєчасне оновлення даних військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень. У разі несплати можуть бути вжиті додаткові заходи, зокрема, обмеження права керування автомобілем або блокування банківських рахунків – за рішенням суду.