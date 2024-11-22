Суспільство

ОТУ “Харків” спростувало інформацію про присутність військових КНДР на Харківщині
22 Листопада 2024 22:15

В оперативно-тактичному угрупованні “Харків” спростували заяву про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.

“Заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ “Харків” і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції”, – йдеться у повідомленні.

Раніше, в ефірі телемарафону, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак заявив, що на Харківському напрямку були помічені військові з Північної Кореї.


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