Спорт

Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні. Він заплатить штраф у 250 тисяч євро
22 Листопада 2024 20:06
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Конор Макгрегор / Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Суд присяжних в Ірландії визнав бійця MMA Конора Макгрегора винним у зґвалтуванні жінки у 2018 році, повідомляє Associated Press.

Відповідно до рішення суду Макгрегор повинен буде заплатити постраждалій 250 тисяч євро. Справу розглядали в рамках цивільного, а не кримінального процесу – це означає, що Макгрегору не загрожує тюремне ув’язнення.

Інцидент стався в грудні 2018 року. За версією жінки, Макгрегор зґвалтував і побив її в пентхаусі дублінського готелю Beacon.

Макгрегор наполягав на своїй невинуватості. Він заявляв, що секс із жінкою був за обопільною згодою.


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