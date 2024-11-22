Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні. Він заплатить штраф у 250 тисяч євро

Суд присяжних в Ірландії визнав бійця MMA Конора Макгрегора винним у зґвалтуванні жінки у 2018 році, повідомляє Associated Press.

Відповідно до рішення суду Макгрегор повинен буде заплатити постраждалій 250 тисяч євро. Справу розглядали в рамках цивільного, а не кримінального процесу – це означає, що Макгрегору не загрожує тюремне ув’язнення.

Інцидент стався в грудні 2018 року. За версією жінки, Макгрегор зґвалтував і побив її в пентхаусі дублінського готелю Beacon.

Макгрегор наполягав на своїй невинуватості. Він заявляв, що секс із жінкою був за обопільною згодою.