Понад 5,8 млн грн за ухилення від мобілізації: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон

Правоохоронці спільно з прокуратурою викрили низку схем ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України в Івано-Франківській, Сумській та Чернівецькій областях.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За задокументованими епізодами загальна сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн. Про підозру повідомлено 11 особам.

В Івано-Франківській області викрили 75-річного чоловіка, який повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних до Молдови гірською місцевістю поза пунктами пропуску. За 12,5 тис. євро з особи він обіцяв інструктаж, перевезення та супровід. Його затримали під час спроби переправлення двох чоловіків. Крім того, про підозру повідомлено п’ятьом мешканцям області, які діяли у складі організованої групи. За даними слідства, організатор разом зі спільниками, серед яких двоє працівників національного парку «Верховинський», за 8 тис. євро з особи проводили чоловіків гірською місцевістю. Задокументовано чотири факти незаконного переправлення. Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У Сумській області мешканцю міста Суми повідомили про підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв сприяти оформленню фіктивних документів для зняття з військового обліку та незаконному виїзду за кордон за 11 тис. доларів США з особи. Чоловіка затримали під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних. Під час обшуків вилучили 55 тис. доларів США неправомірної вигоди.

У Чернівецькій області викрили громадянина іноземної держави, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом. Вартість таких «послуг» становила від 6 до 13 тис. євро з особи. Під час затримання в пункті пропуску «Мамалига» вилучили 34 тис. євро.

Усіх підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від ролі та скоєного їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп, за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.