Суспільство

На вихідних в Україні очікується мінлива погода
22 Листопада 2024 21:59
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Засніжений сад Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

На вихідних українці чекає мінлива погода: субота принесе сніг і дощі, переважно на сході та в центрі країни, тоді як неділя обіцяє бути сухою, за винятком деяких районів на сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу”, – розповіла Діденко.

Вже в неділю, як повідомляє синоптикиня, в Україні буде сухо. Лише на сході затримаються опади. Також очікується рвучкий та сильний вітер. 

“Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4…+9, а на сході навіть +9…+15 градусів”, – додала синоптикиня.


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