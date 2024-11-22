На вихідних в Україні очікується мінлива погода

На вихідних українці чекає мінлива погода: субота принесе сніг і дощі, переважно на сході та в центрі країни, тоді як неділя обіцяє бути сухою, за винятком деяких районів на сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу”, – розповіла Діденко.

Вже в неділю, як повідомляє синоптикиня, в Україні буде сухо. Лише на сході затримаються опади. Також очікується рвучкий та сильний вітер.

“Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4…+9, а на сході навіть +9…+15 градусів”, – додала синоптикиня.