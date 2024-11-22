Політика

Україна веде перемовини з партнерами щодо нових систем ППО, – Зеленський
22 Листопада 2024 20:30
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війна, ппо
Пускова установка зенітного комплексу Patriot PAC-3 / Фото: Міністерство оборони США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров за його дорученням вже веде переговори з міжнародними партнерами для постачання нових систем протиповітряної оборони.

“Коли хтось використовує інші країни не лише для терору, але й для випробувань своїх нових ракет, це вже міжнародний злочин”, – зазначив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.  

Президент також наголосив, що Росія демонстративно ігнорує заклики міжнародної спільноти до стриманості, зокрема позиції Китаю та країн Глобального Півдня, які наполягають на мирному врегулюванні конфлікту.  

“Світ має реагувати рішуче – так, щоб Путін боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх дій,” – підкреслив Зеленський.  

Глава держави зазначив, що справжній мир можливий лише через силу, здатну зупинити агресію Росії.


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