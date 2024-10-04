Генштаб ЗСУ: на фронті за добу зафіксовано понад 140 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Одну атаку неподалік Спірного відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Шість спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик на Торецькому напрямку, до того ж ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки.

30 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селідового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень; крім того, бомбардував Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Три атаки противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну – поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам’янського та Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний та чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб; окрім того здійснив майже 300 обстрілів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 101 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.