Іран веде будівництво заводів з виробництва дронів на території РФ та Білорусі

Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та РФ.

Про це повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

“Іран веде будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії, що допоможе Росії легше купувати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди”, – йдеться в повідомленні.

У ISW зазначають, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з Білоруссю і РФ. І ці угоду є взаємовигідними.

Так, Росія виграє, придбавши іранські безпілотники для вторгнення в Україну.

Крім того, будівництво іранського заводу з виробництва безпілотників у Білорусі полегшить “логістичні проблеми”, з якими стикається Росія при транспортуванні іранських дронів з Ірану через Близький Схід.

Іран виграє, отримуючи доходи для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба повідомила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на іранські безпілотники. На даний час Іран стикається з критичними економічними умовами, вартість ріала перевищила 500 000 ріалів до одного долара США на 1 серпня. Іранський статистичний центр повідомив 25 липня, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка.

Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.

Крім того, західні ЗМІ в березні повідомили, що Росія надала Ірану передове програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники. Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.