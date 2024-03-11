Політика

Іран, Росія та Китай проведуть військово-морські навчання

11 Березня 2024 17:57
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росія, китай, іран
Прапор Ірану / Ілюстративне фото: Getty Images

Іран, Китай та Росія проведуть у північній частині Індійського океану спільні військово-морські навчання “Морський пояс безпеки — 2024”.

Як повідомляє агентство Irnа, навчання почнуться 12 березня.

У них будуть задіяні військові ВМС Ірану, Китаю та Росії. Також на навчаннях будуть присутні представники збройних сил Азербайджану, Казахстану, Оману, Пакистану та ПАР.

Згідно з повідомленням, цілями навчань є “зміцнення безпеки в регіоні”, у тому числі захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами, що беруть участь у маневрах, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн спільно підтримувати мир в усьому світі.


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