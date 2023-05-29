Іран повідомив про успішне випробування гіперзвукової балістичної ракети

Гіперзвукова балістична ракета іранського виробництва успішно пройшла всі випробування, повідомив командувач аерокосмічними силами Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР) бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.

“На зустрічі з науковим персоналом у Тегерані він сказав, що вітчизняна гіперзвукова балістична ракета витримала всі випробування, і незабаром її представлять”, – передає “Тасним”.

За його словами, ракета може долати ворожу протиракетну оборону, маневрувати в атмосфері Землі та поза нею. Ракета зможе розвивати швидкість до 15,9 тис. км/год.

У листопаді минулого року Амір Алі Хаджізаде оголосив, що іранським фахівцям вдалося розробити першу вітчизняну гіперзвукову ракету. Однак тоді у Пентагоні висловлювали сумніви, що Ірану вдалося створити гіперзвукову зброю.