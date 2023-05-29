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Іран повідомив про успішне випробування гіперзвукової балістичної ракети

29 Травня 2023 17:12
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зброя, іран

Гіперзвукова балістична ракета іранського виробництва успішно пройшла всі випробування, повідомив командувач аерокосмічними силами Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР) бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.

“На зустрічі з науковим персоналом у Тегерані він сказав, що вітчизняна гіперзвукова балістична ракета витримала всі випробування, і незабаром її представлять”, – передає “Тасним”.

За його словами, ракета може долати ворожу протиракетну оборону, маневрувати в атмосфері Землі та поза нею. Ракета зможе розвивати швидкість до 15,9 тис. км/год.

У листопаді минулого року Амір Алі Хаджізаде оголосив, що іранським фахівцям вдалося розробити першу вітчизняну гіперзвукову ракету. Однак тоді у Пентагоні висловлювали сумніви, що Ірану вдалося створити гіперзвукову зброю.


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