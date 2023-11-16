Політика

Іран попередив ХАМАС, що не вступатиме в пряме силове протистояння з Ізраїлем, – Reuters

16 Листопада 2023 09:02
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ізраїль, іран

Тегеран чітко дав зрозуміти керівництву ХАМАС, що в їхні плани не входить війна з Ізраїлем, повідомляє Reuters із посиланням як на іранські, так і на палестинські джерела.

За даними агентства, таку позицію Тегерана було озвучено на зустрічі верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї і глави ХАМАС Ісмаїла Ханії, що відбулася на початку листопада.

Влада Ірану, розповіли співрозмовники Reuters, зокрема, вказала керівництву ХАМАС на те, що їх не попередили про підготовку нападу на Ізраїль.

Водночас Хаменії, за даними джерел агентства, запевнив Ханію в тому, що Іран, як і раніше, буде надавати моральну підтримку ХАМАС, хоча і не буде вступати в пряме протистояння з Ізраїлем.


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