Політика

Іран найближчим часом передасть Росії балістичні ракети, – Bloomberg
2 Вересня 2024 18:58
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іран, росія
Тактичні іранські ракети Fateh-110 / Фото з відкритих джерел

Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом передасть Росії балістичні ракети.

Іран надав Росії сотні безпілотників за 2,5 роки війни проти України, але потенційна передача балістичних ракет може стати тривожним розвитком подій у війні, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних західних чиновників.

Один з чиновників сказав, що поставки можуть розпочатися протягом декількох днів. 

США та інші союзники по НАТО неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти цьому. Рада національної безпеки США не відповіла на прохання про коментар. Міністерство закордонних справ Ірану та його представництво в ООН також не відповіли на запити Bloomberg.


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