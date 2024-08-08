Політика

Іран може відмовитися від планів бити по Ізраїлю
8 Серпня 2024 18:06
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ізраїль, іран
Прихильники слухають промову лідера Хезболли Сайєда Хасана Насралли / Фото: Reuters

Іран, ймовірно, зараз переосмислює потребу можливого удару по Ізраїлю, — пишуть західні ЗМІ, покликаючись на дані, отримані від офіційних осіб США. Водночас зазначають, що навіть якщо Тегеран вирішить відмовитися від таких планів, то “Хезболла”, своєю чергою, може атакувати самотужки.

Ще 5 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про ймовірність того, що Іран та “Хезболла” спільно атакують Ізраїль протягом наступної доби-двох. Зазначалося також, що ЦАХАЛ, своєю чергою, розглядав можливість превентивного удару. Нині ж про те, що Тегеран може змінити свої плани щодо помсти Ізраїлю, пише, зокрема, видання Politico, покликаючись на офіційних осіб Сполучених Штатів.

“Останніми днями адміністрація Байдена працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході, щоб агітувати Тегеран переглянути можливість військової атаки на Ізраїль. Вони попередили Іран, що масштабний удар лише загострить напруженість і загрожує прямим зіткненням між двома країнами, заявили двоє високопоставлених чиновників США”, – йдеться у статті.

А от “Хезболла”, схоже, не збирається відмовлятися від наміру завдати великого удару по Ізраїлю, незалежно від того, як діятиме Іран. Про це, зокрема, пише видання CNN.

“Базована в Лівані група бойовиків просувається швидше, ніж Іран, у своєму плануванні та прагне завдати удару по Ізраїлю найближчими днями, повідомило одне з джерел. Іран тим часом, схоже, все ще планує, як відповісти, повідомили CNN кілька офіційних осіб. Один американський військовий чиновник повідомив CNN, що Іран зробив деякі, але не всі приготування, які США очікують побачити напередодні масштабної атаки на Ізраїль”, – пишуть у статті.


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