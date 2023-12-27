Політика

Іран і Росія уклали угоду про торгівлю у місцевих валютах 

27 Грудня 2023 20:07
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росія, іран

Іран торгуватиме з Росією у місцевій валюті замість американських доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Зазначається, що угода була завершена під час зустрічі керівників центральних банків двох країн у Росії. І на Іран, і на Росію накладено санкції США.

«Банки та суб’єкти господарювання тепер можуть використовувати інфраструктуру, включаючи міжбанківські системи, не пов’язані із SWIFT, для здійснення операцій у місцевій валюті», – повідомили іранські держмедіа.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, довідкової інформації) для виконання транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об’єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах. Низку російських банків, які підпали під санкції, вже відключено від SWIFT.


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