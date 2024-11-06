ION mining отримує $200 млн стратегічного фінансування, щоб приносити більше прибутку користувачам

ION mining, провідний розробник інфраструктури децентралізованого управління, оголосив про завершення чергового раунду стратегічного фінансування в розмірі 200 мільйонів доларів США. Це фінансування прискорить впровадження та стратегічне розширення стеку технологій децентралізованого управління та фінансування суспільного продукту ION mining.

Процес роботи хмарного майнінгу ION

Крок 1. Реєстрація облікового запису

Процес реєстрації для майнінгу ION: Вам потрібно лише ввести свою електронну адресу.

Реєструйтеся та отримайте $15 негайно, реєструйтеся щодня, щоб отримувати $0,75.

Крок 2. Купуйте контракти на майнінг

ionmining пропонує різноманітні ефективні контракти на майнінг:

Наприклад:

Ціна контракту $100.00, період контракту 2 дні, щоденний дохід $3.5, фіксований дохід $100.00+$7, відсотки виплачуються кожні 24 години

Ціна контракту $600.00, період контракту 6 днів, щоденний дохід $9, фіксований дохід $500.00+$54, відсотки виплачуються кожні 24 години

Ціна контракту $2000, термін контракту 18 днів, щоденний дохід $44.2, фіксований дохід $2000+$795.6, відсотки виплачуються кожні 24 години

Крок 3: Заробляйте пасивний дохід

Хмарний майнінг ION – це чудовий спосіб збільшити пасивний дохід, і ви можете отримувати пасивний дохід вже на наступний день після придбання контракту.

Згідно з веб-сайтом, ION mining зібрав команду експертів і передових технологій для створення і надання першокласних інвестиційних можливостей для хмарного майнінгу. Наразі компанія пропонує ряд контрактів на майнінг та фінансових опцій, вартістю від $15 до $5,0000, для потенційних та існуючих користувачів на вибір. На їхньому офіційному веб-сайті є детальна інформація, а також цілодобова служба підтримки клієнтів, яка відповідає на всі питання, що цікавлять.

Підсумовуючи, якщо люди шукають способи збільшити пасивний дохід, майнінг ІОН є хорошим вибором. Майнінг ION може допомогти їм збільшити свої криптовалютні статки в режимі «автопілота» з мінімальними витратами часу. Пасивний дохід – це мета кожного інвестора і трейдера, і за допомогою майнінгу ION люди можуть максимізувати свій потенціал пасивного доходу простіше, ніж будь-коли раніше.

Назва компанії: ion Mining Investment Group

Електронна пошта компанії: [email protected]

Веб-сайт компанії: https://ionmining.com/