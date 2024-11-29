Інженера “Енергоатому” підозрюють у підробці документів для бронювання військовозобов’язаних  

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інженеру однієї з філій державного підприємства у виготовленні підроблених документів для бронювання військовозобов’язаних.

Як повідомляє LIGA.net, йдеться про підприємство, що входить до складу “Енергоатому”. У компанії наразі не прокоментували ситуацію.

За даними ДБР, фігурант справи, маючи доступ до наказів Мінекономіки, виготовляв фейкові витяги з документів, вносячи до них неправдиві дані про працевлаштування клієнтів на підприємствах критичної інфраструктури. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації.

Правоохоронці встановили, що підроблені документи стосувалися 454 осіб. Вартість послуг варіювалася від $200 до $2000 залежно від складності.

Під час обшуків вилучено комп’ютери, носії інформації, списки клієнтів та підроблені документи.

Інженеру загрожує до восьми років ув’язнення.