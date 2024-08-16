Економіка

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх своїх працівників
16 Серпня 2024 18:05
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Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє Мінцифра.

“Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні. 

Головна вимога — у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

“Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів — ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку”, – додали у відомстві.


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