Суспільство

Інститут війни пояснив, чому Росія обстрілює українські порти

21 Липня 2023 07:11
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обстріл, Одеський порт

РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрожуючи атакувати цивільні судна в Чорному морі, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Про це пише ISW.

“Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари Росії по українській портовій та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю. Тривалі перебої в зерновій логістиці в Україні, ймовірно, матимуть все більший вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття нагальності, яке Кремль сподівається створити.

Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики щодо підтримки Заходом України, намагаючись вплинути на його поведінку. Незрозуміло, якою мірою російські сили мають намір завдавати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, хоча Кремль, ймовірно, вважає, що ця заява матиме стримуючий ефект на морську активність у Чорному морі і створить умови, що нагадуватимуть повну блокаду українських портів на початку повномасштабного вторгнення”.

В ISW вважають, що спроба домогтися економічних поступок від Заходу може підірвати міжнародні зусилля Кремля, поставивши під загрозу постачання продовольства до кількох країн, які є цільовою аудиторією Кремля.

“Російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також військово-морські дії продовжують ілюструвати, що Кремль готовий використовувати військово-морські сили та засоби високоточної зброї для вирішення нагальних економічних проблем, а не для операцій в Україні”, – додали в інституті.


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