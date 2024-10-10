Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у Силах оборони України

Іноземці та особи без громадянства отримали можливість проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Таке рішення ухвалила Верховна Рада.

До цього іноземці та особи без громадянства могли проходити військову службу виключно на посадах рядового, сержантського і старшинського складу.

“За два з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська”, – прокоментував ухвалення закону міністр оборони України Рустем Умєров.

Іноземці та особи без громадянства зможуть звертатися до центрів рекрутингу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військових частин з клопотанням проходити військову службу на офіцерських посадах.

Після розгляду таких звернень вони будуть спрямовуватися до Центру рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу.