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Індія запустила до Сонця дослідницьку станцію Aditya-L1

2 Вересня 2023 10:15
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сонце

Індія запустила дослідницьку станцію Aditya-L1 з вивчення Сонця, запуск транслювався на сайті та каналі у YouTube Індійської організації космічних досліджень.

Для запуску місії індійське космічне агентство використовувало ракету-носій для полярних супутників PSLV у конфігурації XL, оснащену шістьма навісними двигунами.

Конфігурацію XL було вперше використано для запуску першого в Індії місячного зонда “Чандраян-1” у жовтні 2008 року. З того часу вона використовувалася для кількох важливих місій, включаючи місію марсіанського орбітального апарату “Мангальян”, запущену у листопаді 2013 року.

Станція Aditya-L1 є першою в Індії космічною місією типу обсерваторії спостереження за Сонцем. Після чотиримісячної подорожі довжиною 1,5 мільйона кілометрів апарат вийде на гало-орбіту в точці Лагранжа L1, де сили гравітаційного тяжіння Землі та Сонця рівні. Таке розташування дозволить Aditya-L1 постійно спостерігати за Сонцем, не відволікаючись на затемнення.


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