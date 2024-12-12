Індія і Росія уклали угоду про постачання нафти: наймасштабніша в історії – Reuters

Російська нафтова компанія “Роснефть” уклала угоду з індійським нафтопереробним заводом Reliance на постачання майже 500 тис. барелів нафти на добу. Це найбільший енергетичний контракт між Росією та Індією в історії.

Про це пише Reuters.

За даними трьох джерел, знайомих із угодою, контракт розрахований на 10 років і охоплює 0,5% світового нафтового ринку. Його щорічна вартість становить близько 13 мільярдів доларів за поточними цінами.

Угода зміцнює енергетичні зв’язки між двома країнами, незважаючи на західні санкції проти Росії через її агресію в Україні.

“Роснефть” щомісяця надсилатиме 20-21 вантаж нафти типу Aframax (80-100 тис. метричних тонн) різних сортів сирої нафти. Додатково постачатимуться три вантажі мазуту по 100 тис. тонн кожен.

Ця угода становить приблизно половину морського експорту нафти “Роснефти” з російських портів, що суттєво скорочує пропозицію для інших трейдерів і посередників.

Два джерела повідомили, що сторони переглядатимуть ціни та обсяги щороку, враховуючи зміни на нафтових ринках.