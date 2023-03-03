Independent: Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години, пише британська Independent. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Мобільні ДНК-лабораторії, надані західними партнерами, пересуваються країною в поліцейських фургонах.

Влада каже, що вони допомагають значно прискорити ідентифікацію тисяч загиблих та збирати докази військових злочинів російських військових для десятків тисяч справ, які ведуться з початку російського вторгнення.

“Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні”, – каже керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

Минулого року українська влада виявила понад 400 тіл у братській могилі в Ізюмі, який був окупований протягом п’яти місяців російськими військами.

“За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням існуючої системи пішло б до п’яти років […] Тепер все змінилося”.

За його словами, мобільні комплекси, які їздять країною, можуть обробляти зразки ДНК лише за 100 хвилин.

“Раніше черга на отримання зразків могла тривати роками, родичам, які шукають своїх зниклих близьких, доводилося далеко їздити до лабораторій, а тепер ми можемо встановити відповідність за кілька годин”, – сказав Болвінов.