Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком

Під індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, що визначені в законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Розмір індексації складе 20%, повідомляє 24 канал.

Навесні пенсії українців збільшаться. При цьому держава збереже доплати за віком.

Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.

Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.

Для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень.

“За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою”, – зазначив прем’єр-міністр

Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші виплати, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.