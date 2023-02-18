Суспільство

Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком

18 Лютого 2023 13:41
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пенсія

Під індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, що визначені в законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Розмір індексації складе 20%, повідомляє 24 канал.

Навесні пенсії українців збільшаться. При цьому держава збереже доплати за віком.

  • Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.
  • Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.
  • Для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень.

“За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою”, – зазначив прем’єр-міністр

Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:

  • за віком;
  • інвалідністю;
  • втратою годувальника;
  • за вислугу років;
  • страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші виплати, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.


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Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком
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