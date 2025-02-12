Ігри Нескорених-2025: Україна здобула перші медалі у зимових видах спорту

Національна збірна України, що бере участь в Іграх Нескорених у Канаді, вже виборола перші нагороди. У четвертий день змагань українці вийшли на призові місця у лижних перегонах стоячи.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

Три призових місця у лижних перегонах стоячи, клас INO2, зайняли українські спортсмени. Золото отримав Володимир Марченко, срібло – Ярослав Шаркий, бронзу – Валерій Одайник. Розрив між золотим та срібним результатами – менше за секунду.

Віктор Дикий у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув срібну нагороду, а Анатолій Бирко взяв золото у перегонах IN04. Ще одну медаль – в Арсена Рябошапки, який вийшов на друге місце в гірськолижному спорті класу IAS2.

Отже, українська команда здобула вже шість нагород: дві золоті, три срібні й одну бронзову.