Ігнат заявив, що однією з цілей окупантів був Старокостянтинів

Російські загарбники запустили по Україні ракети з Каспію, які зайшли в Україну з південного сходу й кінцевою ціллю мали Старокостянтинів на Хмельниччині.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«Противник застосовує різні типи озброєння. Основне – це ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу з окупованих територій, далі прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, із Дніпра – Кропивницький, Кіровоградщина і далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей і у напрямку Тернопільщини, Львівщини. У Львівській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область у район Старокостянтинова», – зазначив Ігнат.

Також він проінформував, що було зафіксовано і зліт носіїв «Кинджалів».

«Були у небі винищувачі МіГ-31К, після фіксації яких у повітряному просторі Росії були зафіксовані високошвидкісні цілі, імовірно, «Кинджали», можливо, із «Кинджалами» були ще й балістичні ракети, це буде відомо трішки пізніше», – пояснив речник ПС.

Ігнат підкреслив, що робота української ППО велася на різних напрямках.