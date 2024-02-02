Суспільство

Ігнат заявив, що на аеродромі «Бельбек» були уражені щонайменше три літаки ворога 

2 Лютого 2024 14:28
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Ігнат
Юрій Ігнат / ПС ЗСУ

На аеродромі Бельбек, що в тимчасово окупованому Криму, під час атаки Сил оборони були уражені щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Найкраще підтвердження – це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений», – зазначив Ігнат.


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