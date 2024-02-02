Ігнат заявив, що на аеродромі «Бельбек» були уражені щонайменше три літаки ворога 

На аеродромі Бельбек, що в тимчасово окупованому Криму, під час атаки Сил оборони були уражені щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Найкраще підтвердження – це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений», – зазначив Ігнат.