Ігнат не зміг пояснити, що сталося учора на Керченському мосту

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що треба дочекатися свіжих супутникових знімків, щоб зрозуміти, що сталося в суботу на Керченському мосту. Про це він сказав в ефірі телемарафону в неділю.

“У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Може, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що саме там відбувається. Треба дивитися, можливо супутникові знімки, які нам більше покажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух на виїзд та в’їзд””, — сказав речник Повітряних сил.

Він розказав, що задимлення може бути ефективним захистом проти атаки дронів, подібних до російських “Ланцетів”, які направляє оператор за допомогою камери.

“Ракети є різні. Або, скажімо, дрон-камікадзе Ланцет – оператор направляє його за сигналом і камера знімає. Ракети теж є такі. Але ракети мають і радіолокаційне наведення, тому не зрозуміло, що саме там відбувається, для чого там задимлення. Те, що відбувається, буде відбуватися надалі — розвивається безпілотна авіація, виробництво дронів ударного типу. Ми бачимо, що це приносить свій результат”, — сказав він.

У суботу одразу на кількох ділянках Керченського мосту з’явився дим. Представники України досі ніяк це не коментували, тоді як російський гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про збиття двох ракет. Очевидці чули вибухи, але що сталося на Керченському мосту 12 серпня насправді, досі не відомо.