Ігнат не виключає, що Росія накопичує ракети для “якихось більш підступних намірів”

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чому Росія зараз не завдає масованих ракетних ударів по Україні, припустив, що вона може накопичувати ракети для “якихось більш підступних цілей”. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, пише LIGA.

“Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів”, – сказав Ігнат.

За його словами, “можна тільки гадати, що відбувається у них (росіян) в головах після подій в Росії”, маючи на увазі озброєний “заколот” ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина проти керівництва країни-агресорки.

Речник Повітряних сил припустив, що Росія “досі оговтується” від епізодів на внутрішньополітичній арені.

Водночас він зазначив, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Зокрема, тактична авіація РФ на фронті б’є керованими авіаційними бомбами.