Політика

Ігнат не виключає, що Росія накопичує ракети для “якихось більш підступних намірів”

1 Липня 2023 13:17
13
читать на русском →
росія, зброя

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чому Росія зараз не завдає масованих ракетних ударів по Україні, припустив, що вона може накопичувати ракети для “якихось більш підступних цілей”. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, пише LIGA.

“Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів”, – сказав Ігнат.

За його словами, “можна тільки гадати, що відбувається у них (росіян) в головах після подій в Росії”, маючи на увазі озброєний “заколот” ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина проти керівництва країни-агресорки.

Речник Повітряних сил припустив, що Росія “досі оговтується” від епізодів на внутрішньополітичній арені.

Водночас він зазначив, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Зокрема, тактична авіація РФ на фронті б’є керованими авіаційними бомбами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Липня 2023 12:12
28

Послуги організаторів незаконного перетину кордону зросли до €12 тисяч з ухилянта
1 Липня 2023 12:52
17

Зеленський ввів санкції проти грузинської Georgian Airways
1 Липня 2023 11:33
68

Зеленський не зміг назвати точні цифри загиблих на війні
1 Липня 2023 10:18
30

В Україну з неоголошеним візитом прибув прем’єр Іспанії
1 Липня 2023 10:10
40

Зеленський звільнив голів чотирьох районів Києва
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
усі думки