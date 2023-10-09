Суспільство

Ідентифіковано 49 громадян, які загинули внаслідок ворожого удару по Грозі

9 Жовтня 2023 13:09
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мвс, ракетний удар, Харківщина

Станом на 9 жовтня криміналісти ідентифікували 49 громадян, які загинули під час ракетного удару росіян по селу Гроза Харківської області.

Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко у Telegram.

“4-та доба невпинної роботи криміналістів поліції Харківщини. Вже ідентифіковано 49 загиблих. Фахівці провели 168 ДНК-досліджень, ще 63 – в процесі”.

За його словами, ще 5 осіб вважаються безвісти зниклими. “Колосальну роботу проводять слідчі, криміналісти, розшуковці та багато інших співробітників поліції”, – додав він.


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Ідентифіковано 49 громадян, які загинули внаслідок ворожого удару по Грозі
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