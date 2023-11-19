Хусити захопили корабель у Червоному морі

Єменський рух “Ансар Аллах” (хусити) захопив вантажне судно Galaxy Leader у Червоному морі, повідомив телеканал Al Hadath з посиланням на джерела. На борту судна — 22 особи, ізраїльтян серед них немає. Незадовго до цього збройні сили Ємену, підконтрольні угрупованню хуситів, повідомили, що мають намір атакувати будь-які ізраїльські судна у Червоному морі.

Джерела Al-Hadath повідомили, що захоплене судно Galaxy Leader належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що корабель не належить ізраїльським громадянам, а на борту немає ізраїльтян. Військові назвали інцидент «серйозною подією світового рівня».

За даними Marine Traffic, судно прямувало з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів. The Times of Israel повідомив, що Galaxy Leader зареєстрований на британську компанію, яка частково належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. На момент захоплення судно було здано в оренду японській компанії, зазначає видання.

Військові Ємену у заяві закликали всі країни світу відкликати громадян, які працюють у складі екіпажів ізраїльських судів, а також дати вказівку своїм кораблям «триматися подалі» від потенційних цілей хуситів. Військові пояснили цей захід «огидною ізраїльсько-американською агресією в секторі Газа».

Хусіти – угруповання мусульман-шиїтів, які сповідують зейдітскій мазхаб, одну з правих шкіл в ісламі. У 2015 році вони оголосили про захоплення столиці Ємену Сани та створення Революційної ради. Вважається, що хусити користуються військовою та фінансовою підтримкою Ірану.