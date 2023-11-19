Кримінал

Хусити захопили корабель у Червоному морі

19 Листопада 2023 17:36
читать на русском →
кораблі

Єменський рух “Ансар Аллах” (хусити) захопив вантажне судно Galaxy Leader у Червоному морі, повідомив телеканал Al Hadath з посиланням на джерела. На борту судна — 22 особи, ізраїльтян серед них немає. Незадовго до цього збройні сили Ємену, підконтрольні угрупованню хуситів, повідомили, що мають намір атакувати будь-які ізраїльські судна у Червоному морі.

Джерела Al-Hadath повідомили, що захоплене судно Galaxy Leader належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що корабель не належить ізраїльським громадянам, а на борту немає ізраїльтян. Військові назвали інцидент «серйозною подією світового рівня».

За даними Marine Traffic, судно прямувало з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів. The Times of Israel повідомив, що Galaxy Leader зареєстрований на британську компанію, яка частково належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. На момент захоплення судно було здано в оренду японській компанії, зазначає видання.

Військові Ємену у заяві закликали всі країни світу відкликати громадян, які працюють у складі екіпажів ізраїльських судів, а також дати вказівку своїм кораблям «триматися подалі» від потенційних цілей хуситів. Військові пояснили цей захід «огидною ізраїльсько-американською агресією в секторі Газа».

Хусіти – угруповання мусульман-шиїтів, які сповідують зейдітскій мазхаб, одну з правих шкіл в ісламі. У 2015 році вони оголосили про захоплення столиці Ємену Сани та створення Революційної ради. Вважається, що хусити користуються військовою та фінансовою підтримкою Ірану.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Листопада 2023 19:16

Гуменюк: ЗСУ відсунули росіян на кілька кілометрів від Дніпра
19 Листопада 2023 19:35

Протягом доби ворог завдав 16 авіаударів, ЗСУ – у 8 разів менше
19 Листопада 2023 19:00

Україна гарантувала собі місце у плей-офф кваліфікації Євро-2024
19 Листопада 2023 18:11

Блокування кордону: Створено Штаб допомоги українським водіям
19 Листопада 2023 16:27

На два бомбосховища в Харківській області буде витрачено 172 млн гривень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки