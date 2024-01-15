Хусити вдарили ракетою по суховантажному судну, яке належить США

Єменські хусити вдарили по суховантажному судну Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену в Аденській затоці. Судно належить та експлуатується Сполученими Штатами Америки.

Про це пишуть Reuters та AP з посиланням на Центральне командування США.

Оператор судна повідомив, що в нього влучив «невпізнаний снаряд», коли він пропливав на відстані 100 миль від Аденської затоки. Моряки не постраждали.

«Внаслідок удару зазнав невеликих пошкоджень вантажний трюм судна, але воно стабільне і прямує із цього району», — йдеться в заяві оператора. Судно перевозило сталеві вироби.