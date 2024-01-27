Кримінал

Хусити атакували танкер із російською нафтою

27 Січня 2024 08:29
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хусіти

Судно, що належить компанії Trafigura Group, було уражено ракетою в Червоному морі. “На борту розгорнуто протипожежне обладнання для гасіння пожежі, що виникла в одному вантажному танку по правому борту… Військові кораблі, які перебувають у регіоні, готові надати допомогу”, – йдеться в заяві компанії, на яку посилається Bloomberg.

Єменські повстанці хусити взяли на себе відповідальність за удар по судну Marlin Luanda. За словами представника Trafigura, судно перевозило нафту російського походження.

Те, що судно, яке стало об’єктом нападу, перевозило паливо з РФ, найімовірніше, стурбує Москву. Величезні обсяги російської нафти проходять через південну частину Червоного моря, щоб потрапити до азіатських покупців.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, судно отримало вантаж російського походження шляхом так званої перевалки з судна на судно в Лаконській затоці на півдні Греції. Цей район відіграє ключову роль у доставці нафти з РФ на світовий ринок і, крім постачань у рамках цінового ліміту, сприяє тіньовим угодам.

Те, що компанія забрала вантаж шляхом перевалки з судна на судно, проливає світло на те, як один з найбільших у світі сировинних трейдерів продовжує сприяти експорту нафтопродуктів з Росії.


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