Суспільство

Гурт Aerosmith залишає сцену
3 Серпня 2024 12:22
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музика
Aerosmith / Фото @Aerosmith

Американський рок-гурт Aerosmith повідомив про припинення гастрольної діяльності. Її соліст Стівен Тайлер не зміг відновитися після травми голосових зв’язок. Прощальний тур гурту зупинено, гроші за квитки будуть повернуті, йдеться в його заяві в соцмережі Х.

“Ми завжди хотіли підірвати ваш мозок під час виступів. Як ви знаєте, голос Стівена – це унікальний інструмент. Він кілька місяців невпинно працював над тим, щоб повернутися. Ми бачили, як він бореться з труднощами за допомогою найкращої у світі медичної команди. На жаль, стало зрозуміло, що повне відновлення голосу після травми неможливе”, – йдеться в повідомленні.

Прощальний тур Aerosmith розпочався в травні 2023 року і перервався після виступу в Елмонті, штат Нью-Йорк, у вересні. Концерти було відкладено, тепер їх остаточно скасовано. Хоча в заяві гурту не йдеться про те, що він відмовляється від запису нових пісень, його останній альбом “Music From Another Dimension!” вийшов ще 2012 року.

Aerosmith була утворена 1970 року в Бостоні, до її складу входять фронтмен Стівен Тайлер, басист Том Гамільтон, барабанщик Джоуї Крамер, гітаристи Джо Перрі та Бред Вітфорд. Її занесено до Зали слави рок-н-ролу. Гурт записав 15 студійних альбомів і 72 сингли, ставши найпопулярнішою американською рок-групою з приблизно 150 мільйонами проданих альбомів. Чотири її сингли отримали мульти-платиновий статус, продавшись по кілька мільйонів разів.


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