Гурт Aerosmith залишає сцену

Американський рок-гурт Aerosmith повідомив про припинення гастрольної діяльності. Її соліст Стівен Тайлер не зміг відновитися після травми голосових зв’язок. Прощальний тур гурту зупинено, гроші за квитки будуть повернуті, йдеться в його заяві в соцмережі Х.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt — Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024

“Ми завжди хотіли підірвати ваш мозок під час виступів. Як ви знаєте, голос Стівена – це унікальний інструмент. Він кілька місяців невпинно працював над тим, щоб повернутися. Ми бачили, як він бореться з труднощами за допомогою найкращої у світі медичної команди. На жаль, стало зрозуміло, що повне відновлення голосу після травми неможливе”, – йдеться в повідомленні.

Прощальний тур Aerosmith розпочався в травні 2023 року і перервався після виступу в Елмонті, штат Нью-Йорк, у вересні. Концерти було відкладено, тепер їх остаточно скасовано. Хоча в заяві гурту не йдеться про те, що він відмовляється від запису нових пісень, його останній альбом “Music From Another Dimension!” вийшов ще 2012 року.

Aerosmith була утворена 1970 року в Бостоні, до її складу входять фронтмен Стівен Тайлер, басист Том Гамільтон, барабанщик Джоуї Крамер, гітаристи Джо Перрі та Бред Вітфорд. Її занесено до Зали слави рок-н-ролу. Гурт записав 15 студійних альбомів і 72 сингли, ставши найпопулярнішою американською рок-групою з приблизно 150 мільйонами проданих альбомів. Чотири її сингли отримали мульти-платиновий статус, продавшись по кілька мільйонів разів.