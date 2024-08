Гурт Aerosmith залишає сцену

Американський рок-гурт Aerosmith повідомив про припинення гастрольної діяльності. Її соліст Стівен Тайлер не зміг відновитися після травми голосових зв’язок. Прощальний тур гурту зупинено, гроші за квитки будуть повернуті, йдеться в його заяві в соцмережі Х.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt