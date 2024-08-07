Суспільство

ГУР знищило особовий склад і фортифікації окупантів на Тендрівській косі
7 Серпня 2024 10:44
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гур, крим
Ілюстративне фото з відкритих джерел

6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій “Артан” та Морського центру ГУР Міністерства оборони України реалізували операцію у північній частині Чорного моря.

Як повідомила прес-служба розвідки, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Зазначається, що під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. 

“Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває”, – заявили в розвідці. 

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму. 


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