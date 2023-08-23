ГУР виманило до України пілота російського МІ-8, який сів у Полтаві

Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це пише Українська правда, посилаючись на високопоставлені джерела в спецслужбах.

Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.

Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Мі-8 приземлився у Харківській області.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мав доставити росіянам.

Гелікоптер, за даними УП, вже у Києві.