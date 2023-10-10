ГУР: Росія знала, що ХАМАС готує напад на Ізраїль

Влада Росії знала про підготовку бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС до нападу на Ізраїль, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. У зоні боїв діють вже кілька груп, які виконують завдання спецслужб РФ, розповів він у коментарі РБК-Україна.

“За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України”, – сказав Черняк.

Також українській розвідці відомо, що російські так звані “приватні військові компанії” взаємодіють із ХАМАСом, зокрема щодо обміну досвідом ведення бойових дій, повідомив представник ГУР.

“Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії”, – зауважив він.

За оцінками ГУР, вже кілька груп, що виконують завдання спецслужб РФ, працюють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додав Черняк.