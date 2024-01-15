Економіка

ГУР: Росія може виробляти до 350 “шахедів” на місяць

15 Січня 2024 17:26
розвідка, росія

Росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць: загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектовання здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема, від китайських компаній. Утім, запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну “з конвеєра”. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

“Це [виробництво] теж здебільшого залежить від кількості й наявності комплектуючих. За нашою оцінкою, вони можуть виготовити (стільки вони, наприклад, зробили протягом грудня) 330-350 одиниць цих БпЛА. Але, знову ж таки, це залежить від того, чи є деталі”, – повідомив він.

Наприклад, зазначає Скібіцький, у росіян можуть бути корпуси, бойові частини, проте відсутні двигуни – тоді окупанти збирають “що могли” та чекають на них: “Прийшли двигуни – і відповідно, кількість готових виробів зросте, їх буде більше ніж 300”.

Представник ГУР зауважив, що усі “шахеди” (як і ракети), які виготовляються загарбниками, відразу йдуть на бойове застосування, і тому українська сторона бачить різну кількість безпілотників, які використовуються окупантами.

За його словами, грудень показав, що навіть якщо у росіян і були “якісь запаси”, то на сьогодні вони вичерпуються, і всі “шахеди”, які запускаються, буквально “надходять з конвеєра”.

Скібіцький повідомив, що росіяни налагодили виробництво цих безпілотників на своїй території, зокрема в Єлабузі, де розгорнуто мінімум дві лінії виробництва.

Проте, зазначив представник ГУР, здебільшого комплектовання для “шахедів” здебільшого надходить з інших країн, але РФ налагодила виробництво корпусу (планера) для дронів.

Він зауважив, що двигуни в цих безпілотниках раніше були від “максимум двох різних фірм”, але тепер їх виготовляють “мінімум три-чотри” різні фірми, зокрема й китайські.

За даними Скібіцького, метою Москви є до 2026 року вийти на повний замкнений цикл виробництва “шахедів” на території РФ.

“Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чипів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні РФ здатна виготовляти”, – підсумував він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2024 18:21

Росія намагається відвоювати втрачені позиції на півдні, – Сирський
15 Січня 2024 16:50

Збиття російського А-50 стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення — ЗМІ
15 Січня 2024 15:52

В мережі показали фото ураженого російського Іл-22
15 Січня 2024 15:42

Мін’юст оскаржуватиме поновлення на посаді громадянки Росії
15 Січня 2024 14:27

Зеленський прилетів до Швейцарії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки