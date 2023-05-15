Політика

ГУР не підтверджує та й не спростовує переговори з Пригожиним

15 Травня 2023 15:10
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розвідка

У головному управлінні розвідки України не підтверджують і не спростовують дані публікації Washington Post про те, що засновник ЧВК Вагнера Євгеній Пригожин пропонував їм інформацію про позиції російської армії в обмін на виведення частин ЗСУ з Бахмута. Статтю в ефірі телемарафону “Єдині новини” прокоментував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Я думаю, що Україна має, і, звичайно, спецслужби, будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України, — сказав Юсов. — Зрозуміло, що Україна робить все можливе для того, щоби захищати власні національні інтереси, ефективно деокупувати територію».

Він також додав, що служби розвідки користуються різними методами та засобами отримання інформації.

«А щодо окремих вкидів, я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати», — наголосив Юсов.

Раніше Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону повідомила, що Пригожин пропонував українській розвідці дані щодо розташування російських військ в обмін на виведення частин ЗСУ з Бахмута. Сам Пригожин назвав це «домислами», а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи матеріал, повідомив, що дані Washington Post «схожі на чергові качки».


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