ГУР: Найбільше іноземних компонентів – у “кинжалах” та “іскандерах”

Певне зниження інтенсивності ракетних ударів рф по території України у червні порівняно з травнем пов’язане з економією озброєнь та зміною тактики агресора: ворог комбінує застосування різних типів зброї, застосовує фальш-цілі для виснаження української ППО та намагається зберегти частоту атак попри зменшення кількості ракет в ударі.

Про це в інтерв’ю розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Удари будуть продовжуватися, незважаючи на те, що [росіяни] почали, скажімо, економити ракетне озброєння. Кампанія восени-взимку, коли вони використовували за один удар 80-100 ракет, виснажила арсенали й запаси рф”, – повідомив Скібіцький, нагадавши, що головною метою російського ракетного терору залишається зрив активних дій української армії на фронті.

Представник ГУР МО підтвердив, що під час війни росія змогла наростити обсяги виробництва крилатих ракет “Калібр” та Х-101 у декілька разів – з 10 до 30-40 одиниць на місяць. Утім через виснаженість запасів ракет під час попередньої хвилі ракетного терору проти України нові вироби росіяни відправляють на війну фактично з конвеєра.

“Нині ми фіксуємо, що вироблене відразу йде у війська для подальшого застосування: наприклад, крилаті ракети з останніх ударів – ми вже бачимо по їхніх рештках – були виготовлені у квітні цього року”, – розповів Вадим Скібіцький.

Також він повідомив про результати досліджень збитих російських ракет на предмет іноземних складових.

“Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить рф, у двох виробах – це “іскандер” і “кинжал”: близько п’ятдесяти компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва”, – заявив представник української воєнної розвідки.

За словами Скібіцького, нині Україна активно працює з партнерами, аби обмежити постачання цих компонентів до рф, посилити санкційний тиск на агресора, а також – зміцнити українську систему ППО, що є одним з ключових пріоритетів держави.